Прямой эфир
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Общество
Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Мир
ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине
Мир
Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике
Сюжет:

В МИД России призвали Киев к поиску реалистичных вариантов договоренностей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва призывает Киев приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что украинская сторона пытается затянуть переговорный процесс.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей», — сказала она в ходе брифинга.

При этом Захарова подчеркнула, что Украина пытается затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, а также отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Помимо этого, он рассказал, что Украине передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев изучит этот документ.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» указал на то, что власти Киева не могут гарантировать исполнение каких-либо обещаний.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022