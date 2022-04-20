В МИД России призвали Киев к поиску реалистичных вариантов договоренностей

Москва призывает Киев приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что украинская сторона пытается затянуть переговорный процесс.

«Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей», — сказала она в ходе брифинга.

При этом Захарова подчеркнула, что Украина пытается затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, а также отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Помимо этого, он рассказал, что Украине передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев изучит этот документ.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» указал на то, что власти Киева не могут гарантировать исполнение каких-либо обещаний.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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