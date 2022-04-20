Свыше 14 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли в Красноярском крае
С начала 2022 года в Красноярском крае изъяли свыше 14 тыс. л незаконного алкоголя. Полиция просит сообщать о фактах нелегальной торговли спиртосодержащей продукцией.
В частном доме в Железнодорожном районе Красноярска был установлен факт производства водки. У местного жителя изъяли 200 л этилового спирта, а также свыше 2,5 тыс. бутылок готовой продукции. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В машине подозреваемого обнаружено восемь коробок с нелегальным алкоголем различных марок.
В Минусинском районе полицейские обнаружили контрафактное спиртное во время досмотра автомобиля под управлением 38-летнего мужчины. Бутылки отправили на экспертизу, так как на спиртосодержащую жидкость отсутствовали сопроводительные документы.
В МВД напоминают, что употребление контрафактного алкоголя может привести к отравлению и смерти.
В Оренбургской области полицейские изъяли свыше 15 тыс. немаркированных пачек сигарет. Подозреваемый намеревался продавать табачную продукцию, которую приобрел на одной из торговых баз. Стоимость сигарет составляет свыше 1,6 млн рублей.