Пять построек пострадало в результате пала травы в Уссурийске
Травяной пожар распространился на пять построек в Уссурийске. По факту возгорания проводится проверка.
О появлении дыма в районе Партизанских домов в МЧС сообщили местные жители. К моменту прибытия пожарных подразделений горели три сарая и два дачных домика. В результате пожара постройки повреждены на площади 30 кв. м. Об этом сообщает ИА UssurMedia.
В МЧС уточнили, что строения оказались на пути следования пала сухой травы. Дознаватели устанавливают причины возгорания.
В Уссурийском городском округе, а также в Фокино и Михайловском районе, объявлен особый противопожарный режим. Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить запрет на пребывание граждан в лесах и ведение огнеопасных работ.