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Пять построек пострадало в результате пала травы в Уссурийске

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Травяной пожар распространился на пять построек в Уссурийске. По факту возгорания проводится проверка.

О появлении дыма в районе Партизанских домов в МЧС сообщили местные жители. К моменту прибытия пожарных подразделений горели три сарая и два дачных домика. В результате пожара постройки повреждены на площади 30 кв. м. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В МЧС уточнили, что строения оказались на пути следования пала сухой травы. Дознаватели устанавливают причины возгорания.

В Уссурийском городском округе, а также в Фокино и Михайловском районе, объявлен особый противопожарный режим. Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить запрет на пребывание граждан в лесах и ведение огнеопасных работ.

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