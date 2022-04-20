В Кремле оценили ход переговоров с украинской стороной

Украина затягивает переговорный процесс, что негативно сказывается на его эффективности. Москва передала документ с четко выраженными формулировками, однако Киев постоянно отходит от своих слов, заявил журналистам в среду, 20 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что, как и ранее, «большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют».

Президент РФ Владимир Путин, по словам Пескова, уже ранее говорил об этом, выступая на космодроме Восточный 12 апреля. В тот день российский лидер сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» охарактеризовал действия Киева как отсутствие гарантий исполнения каких-либо обещаний.

Также 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По словам представителя МИДа, Москва была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно. Она пояснила, что это классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный и им управляют. Она также отметила, что это показатель того, что переговоры используются как отвлекающий маневр.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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