Кипрские власти лишат гражданства еще четырех россиян, упоминающихся в черном списке ЕС, а также членов их семей. Об этом заявила 20 апреля заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Парисину.

«Совет министров решил начать процесс лишения кипрского гражданства четырех человек. Решение также распространяется и на их иждивенцев. Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «общее количество лиц, в отношении которых было принято решение о лишении кипрского гражданства, составляет восемь», однако в санкционные списки Евросоюза внесли 1091 человека.

7 апреля кипрский кабмин сообщил, что у четырех российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, а также у членов их семей были аннулированы паспорта, которые они получили в рамках программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, отмененной в 2020 году.

8 апреля Евросоюз расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, отныне в списке 1091 человек, и в это число включены 179 членов правительств и парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в тот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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