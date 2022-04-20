Больше 20 лагерей дневного пребывания откроют в Магадане

В Магадане ведется подготовка к детской летней оздоровительной кампании. В 2022 году в городе откроется 21 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.

Лагеря примут свыше 2,5 тыс. детей, из которых 490 находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на департамент образования.

По данным мэрии, уже составлены планы-прогнозы по организации оздоровления детей. Приемка пришкольных лагерей будет проходить с 27 мая по 7 июня. До 20 мая точный план проверок будет составлен с учетом расписания экзаменов и степени готовности лагерей. Пункты питания будут организованы на базе 19 учреждений, ведется процесс заключения договоров поставок.

Все лагеря будут бесплатными для родителей. Финансирование осуществляется за счет областного и городского бюджетов.