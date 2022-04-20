В Москве задержаны подозреваемые в краже медикаментов для лечения онкобольных
В Москве задержана группа людей, подозреваемых в краже медикаментов для лечения онкобольных пациентов. В ходе обысков изъято более 2 тыс. единиц препарата, 17,5 млн рублей. Об этом 20 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленники, фальсифицируя отчетную документацию, с мая 2021 по апрель 2022 года тайно похищали лекарственные препараты, состоящие на особом номерном учете. Стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тыс. рублей», — сказала Волк.
Затем, по ее словам, украденные препараты продавались через аптеки. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
13 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении администратора Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана.
Женщину подозревают в краже полумиллиона рублей. По данным следствия, администратор центра принимала деньги от клиентов в часы, когда основная касса уже не работала.