Путин заявил, что импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания россиян

Российские точки питания смогут заменить ушедшие иностранные компании. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Путин отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

Глава государства подчеркнул, что в любом случае будут поддерживать развитие этого вида деятельности.

«Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — добавил Путин.

Глава сети McDonald's Крис Кемпчински объявил о приостановке деятельности всех 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта. Однако выяснилось, что рестораны этой сети, работающие в РФ по франшизе, продолжают функционировать.

Также стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

О закрытии своих кофеен сообщила компания Starbucks.

Ряд компаний принял решение приостановить работу в РФ на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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