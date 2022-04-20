Прямой эфир
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Общество
Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Мир
ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине
Мир
Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике

Путин заявил, что импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания россиян

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские точки питания смогут заменить ушедшие иностранные компании. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Переменка цен: себестоимость школьных обедов выросла на 18%
Расходы на питание младшеклассников удастся покрыть из средств, сэкономленных во время удаленки

«Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Путин отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

Глава государства подчеркнул, что в любом случае будут поддерживать развитие этого вида деятельности.

«Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — добавил Путин.

Глава сети McDonald's Крис Кемпчински объявил о приостановке деятельности всех 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта. Однако выяснилось, что рестораны этой сети, работающие в РФ по франшизе, продолжают функционировать.

Также стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общественного питания, приостанавливает инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

О закрытии своих кофеен сообщила компания Starbucks.

Ряд компаний принял решение приостановить работу в РФ на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022