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Двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Уссурийске

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Двое детей и их мать получили травмы в результате ДТП с грузовиком в Уссурийске. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 19 апреля на улице Воровского. По предварительной версии, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на нерегулируемый перекресток и не предоставила преимущество грузовику, следовавшему по главной улице. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

На переднем сиденье иномарки находилась 14-летняя девочка, пристегнутая ремнями безопасности. На заднем пассажирском месте в удерживающем устройстве находился трехлетний мальчик. Двое детей с переломами доставлены в больницу. У их матери диагностирован ушиб.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса, следовавшего из Оренбургской области в Башкирию. При опрокидывании транспортного средства пострадали 15 человек.

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