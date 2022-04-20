Участники акции «Сад памяти» высадили 5-миллионное дерево

Участники международной акции «Сад памяти» посадили уже 5 млн деревьев. Юбилейный дуб будет расти в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области. В день 80-летия окончания битвы за Москву памятные деревья также высадили ученики и учителя московской школы имени Героя Советского Союза Лазаря Паперника.

Памятное мероприятие на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» приурочили к 80-летию окончания битвы за Москву. В память об участниках одного из величайших сражений Великой Отечественной войны местные жители, волонтёры и сотрудники музея-усадьбы высадили 150 дубов.

«За время Великой Отечественной войны на долю Ясной Поляны выпало немало испытаний: вражеская оккупация и борьба за сохранение мемориальных предметов, эвакуация экспонатов в Сибирь, восстановление усадьбы. Мы рады, что музей присоединился к такой важной акции, которая по-настоящему объединяет людей и помогает сохранению исторической памяти. Приятно сознавать, что в рамках этого проекта выполнена уже немалая часть работы: сегодня в усадьбе Льва Толстого было посажено пятимиллионное дерево», — рассказала Екатерина Толстая, директор государственного мемориального и природного заповедника «Музей – усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию окончания битвы за Москву, прошло в самой столице. Ученики и учителя школы №2090 разбили свой сад в честь Героя Советского Союза Лазаря Паперника, имя которого носит школа.

В ночь на 23 января 1942 года, выполняя боевое задание в тылу врага, в составе группы лыжников Паперник попал в окружение в деревне Хлуднево. Советские солдаты героически сражались до утра, но силы были неравны. Оставшись один в живых, Паперник подорвал гранатой себя и окруживших его врагов. Это один из героических эпизодов Битвы за Москву.

«Мы не должны забывать героев Великой Отечественной войны. Сейчас многие пытаются попрать их память, уничтожают памятники в других странах, в Польше и Украине. Это очень печально, так как их потомки тоже отдали жизни за наше существование. Давайте будем достойны истории нашей страны, которая освободила всю Европу от фашизма. К сожалению, эти ростки проросли в соседних государствах. Через 80 лет нам снова приходится выполнить эту миссию», — сказала Елена Попова, директор школы № 2090.

О подвигах Героев Советского Союза учащимся школы до торжественной высадки рассказали на уроке мужества, который провели представители Фонда памяти полководцев Победы: Иван Багрямян — внук дважды героя Советского Союза, маршала Советского Союза Ивана Баграмяна; Николай Чуйков — внук дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Василия Чуйкова; и Ирина Лосик — внучка Героя Советского Союза, маршала Олега Лосика.

«Конечно, мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны, но в наши дни тоже есть место подвигу. Сейчас такое время, что каждое утро начинаешь с просмотра новостей с фронта. Каждый должен знать историю своей семьи: кто воевал, на каком фронте. Надо изучать историю, в противном случае можно потерять страну, как это случилось с Украиной», — отметил Николай Чуйков, представитель Фонда памяти полководцев Победы, внук дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

О важности сохранения исторической памяти говорила и Ирина Лосик. По ее словам, долг каждого человека — знать свою историю и географию, чтобы лучше понимать страну, в которой он живёт.

«Мне кажется, что благодаря таким акциям дети погружаются в историю, у них появляются патриотические чувства. Кроме того, это ещё и экологическая акция. Надеюсь, что высаженные сегодня деревья будут радовать школьников и учителей. Они будут служить напоминанием об этой доброй традиции», — сказала Ирина Лосик, внучка Героя Советского Союза, маршала Олега Лосика.

«Сад памяти» в день 80-летия окончания битвы за Москву разбили и в Бородинском лесничестве Подмосковья. В честь героических защитников учащиеся школьных лесничеств и волонтеры высадили 15 деревьев.

«Парк Памяти» в Тропарево во время войны использовался как площадка для стоянки советских солдат — здесь располагался 125 отдельный дорожно-строительный батальон, который строил мост через реку. В прошлом году территория была полностью восстановлена, включая блиндаж.

«Московская область уже в третий раз участвует в акции «Сад памяти». 20 апреля в этом году — дата знаменательная — 80-летие Битвы под Москвой. Помнить, чтить защитников Родины и рассказывать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне — наш долг», — заявил Георгий Филимонов, заместитель председателя Правительства Московской области.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

Акция проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, который посадил дерево памяти у Ржевского мемориала. За первые два года к акции присоединились более 2 миллионов человек из всех 85 регионов России и более чем из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».