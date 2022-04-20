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Захарова заявила об отсутствии у Москвы доверия к переговорщикам Киева

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Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Что касается переговоров — это была просьба украинской стороны, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался как всегда в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима — то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущих раундов переговоров, то меняют позиции», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, по словам Захаровой, к этому были готовы в Москве, ведь «ровно так строился подход киевского режима к переговорам последние годы». Киев всегда использует переговоры как отвлекающий маневр, отметила представитель МИДа.

«Это не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс как высокую ноту международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то чтобы «доверяй и проверяй», доверия к этим людям давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле», — добавила Захарова.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом он отметил, что «большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют».

До этого, 12 апреля, президенту РФ Владимиру Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Глава государства отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. По мнению Лаврова, украинская сторона не особо заинтересована в продолжении переговорного процесса, о чем, в частности, говорит провокация в городе Буче.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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