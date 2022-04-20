Станции подъема воды построят в Амурской области за счет резервного фонда

Станции второго подъема воды построят взамен аварийных водонапорных башен в Амурской области. Средства на эти цели выделят из резервного фонда правительства региона по поручению губернатора Василия Орлова.

По словам министра ЖКХ региона Алексея Тарасова, специалисты уже обследовали 287 башен, десять из которых заявлены аварийными. В шести башнях прошли дополнительные исследования, пять башен в селах Томской, Знаменка, Ромны, а также в Екатеринославке и Завитинске признаны непригодными для эксплуатации. Еще четыре аварийных объекта будут дополнительно обследованы в ближайшее время.

«Основная причина аварийного состояния башен — отсутствие надлежащего текущего ремонта крыш, емкостей, что приводит к появлению воды внутри башни и постепенному разрушению кирпичной кладки или бетона. Выход из этой ситуации — строительство станций второго подъема воды», — цитирует Алексея Тарасова ИА PriamurMedia.

Специалисты рассчитывают стоимость работ для подачи заявки на дополнительное финансирование.