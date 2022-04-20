В польском городе Седльце снесли памятник советским воинам-освободителям

В польском Седльце снесли памятник воинам-освободителям. Процесс демонтажа показали в прямом эфире в соцсетях. Перед началом акта вандализма выступили официальные лица. Сносы активно продвигает глава Института национальной памяти Карол Навроцки, передает телеканал «Известия». Учреждение часто ловят на ярой русофобии и совершенно откровенных попытках исказить исторические факты в угоду политическим взглядам и предпочтениям. В институте составили список из 60 монументов в честь советских воинов-освободителей. Даже в польском обществе сносы всё чаще называют истерией.

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