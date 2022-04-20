В сети маникюрных салонов назвали самые популярные у россиянок цвета

Посетительницы чаще всего предпочитают для покрытия ногтей классические красные оттенки. Об этом «Газете.Ru» рассказала в среду, 20 апреля, Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики».

«При этом клиенты выбирают не только однотонное покрытие красным цветом, но и экспериментируют. Очень актуальны разнообразные виды френча – классический, когда красным цветом красят линию улыбки, и лунный френч, когда красным покрывают все ногтевое ложе», — рассказала Котова.

Не менее популярными оттенками стали и розовые — от ярких неоновых до нежных пастельных и полупрозрачных. Она отметила, что полупрозрачные оттенки пользуются успехом у девушек из-за своей универсальности и из-за того, что их незаметно даже на отросших ногтях.

«С приходом весны среди популярных цветов можно встретить желтый, но не как основной цвет, а как дополнительный, для акцента в маникюре», — поделилась она.

По словам эксперта, в список популярных цветов в этом году попал синий. Она отметила, что этот тренд россиянки, скорее всего, увидели на мировых подиумах.

Котова уточнила, что синий раскрылся в самых разных тонах — от светлого сине-голубого до насыщенного цвета морской волны. Она обратила внимание на то, что синие оттенки подходят под самые разные типажи внешности и тон кожи, но в России они никогда не были настолько популярны, как этой весной. Котова также рассказала, что летом россиянки часто отдают предпочтение серому покрытию, но просят разбавить его более ярким цветом.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что 20% предприятий бьюти-индустрии могут закрыться. Кроме того, цены на расходные материалы могут вырасти на 30%, есть опасность оттока и клиентов, и работников бьюти-индустрии.

Часть производителей объявили о новых ценах на партии товара. Например, немецкая Wella с 15 марта повышает стоимость своей продукции на 20%, французский производитель L’Oréal — на 10%, итальянская Farmafita — на 15–20%, рассказала «Известиям» Зоя Панина. Российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. «Чистовье» также может поднять цены из-за удорожания сырья.