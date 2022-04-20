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Две улицы отремонтируют на севере Тюмени в 2022 году

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На севере Тюмени в 2022 году планируют отремонтировать две дороги, расположенные в микрорайоне Казарово. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о улице Романа Новопашина и улице Павла Рощевского. По данным Megatyumen.ru, на последней подрядчик должен построить 800 м дороги от улицы Хамита Ярми до улицы Михаила Баранова.

Максимальная стоимость контракта составит 44 млн рублей. Подача заявок от потенциальных подрядчиков уже завершена, сейчас идет работа комиссии.

Завершить ремонт дорог планируется до 15 октября 2022 года.

Ранее в апреле сообщалось, что в Тюмени завершили разработку проекта нового перехода, который должны возвести на Московском тракте. Документацию отправили на экспертизу.

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