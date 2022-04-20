Особый противопожарный режим объявили в трех муниципалитетах Приморья

Особый противопожарный режим ввели в трех муниципальных образованиях Приморского края. Местным жителям запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.

Особый режим теперь действует в Уссурийском городском округе, Фокино и Михайловском районе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить запрет на пребывание граждан в лесах и ведение огнеопасных работ. Кроме того, потребуется своевременная очистка населенных пунктов от мусора и горючих материалов. Вблизи домов, расположенных около лесных массивов, необходимо обеспечить запас воды для тушения пожаров и восстановить минерализованные полосы.

По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, основной причиной пожаров становится человеческий фактор. С начала года пожары произошли на площади свыше 36,5 тыс. га. До 98% возгораний удается ликвидировать в первые сутки после обнаружения.

18 апреля в Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров.