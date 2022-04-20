Ржавый боеприпас нашли в подъезде в центре Хабаровска

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили в подъезде жилого дома в Хабаровске. Боеприпас передан сотрудникам МВД для экспертизы.

Сообщение в управление Росгвардии поступило из дома по улице Гамарника. Работники управляющей компании заметили боеприпас при входе в подвальное помещение, сообщает ИА AmurMedia. Для идентификации предмета на место была направлена группа разминирования ОМОН «Амурский».

Взрывотехник, обследовавший находку, установил, что речь идет о корпусе реактивного выстрела калибра 82 мм со следами коррозии. Вероятно, боеприпас являлся учебным.

Предмет передан на экспертизу.

19 апреля сообщалось об обнаружении ящика с минометными минами вблизи трассы в Липецкой области. После осмотра боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.