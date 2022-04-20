Десяток новых домов для переселенцев из аварийного жилья снесут в Карелии

В Беломорском районе Карелии планируют снести 10 домов, построенных в 2014–2018 годы для расселения людей из аварийного жилфонда. Об этом сообщает республиканское министерство строительства, ЖКХ и энергетики.

Новые многоквартирные дома в Беломорске и Сумпосаде были признаны аварийными. Причиной власти называют ненадлежащее качество строительства. Местных жителей ждет еще один процесс переселения, пишет ИА «Карелinform».

На эти цели Беломорскому району выделено свыше 70 млн рублей. В 2022 году предусмотрено финансирование в размере 16 млн рублей, в 2023-м — около 55 млн рублей. Еще 8 млн рублей направят на снос старых домов — участников программы по переселению граждан из аварийного жилфонда на 2014–2018 годы.

В марте 2020 года СУ СКР по Республике Карелия возбудил в отношении недобросовестных застройщиков уголовные дела. В августе 2021-го материалы были переданы в суд для рассмотрения.