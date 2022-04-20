Дату начала пляжного сезона объявили в Благовещенске

Подготовка к купальному сезону началась в Благовещенске (Амурская область). В городе определили восемь мест с разрешенным отдыхом у воды.

По данным ИА PriamurMedia,купальный сезон начнется 1 июня. Спасательные посты разместят в районе переулков Связной, Уралова, улиц Артиллерийской, Амурской, в поселке Зазейском и в Моховой Пади. Городской управление по ГО и ЧС готовится к оборудованию постов. Также в зонах отдыха появятся наблюдательные вышки, стенды с информацией о правилах поведения у воды и профилактике несчастных случаев.

На Первом Владимирском озере и у реки Белогорье будут дежурить матросы-спасатели с необходимым оборудованием. С 23 мая на территориях выполнят исследование акваторий и уборку.

В администрации напомнили, что купание в зонах отдыха запрещено.