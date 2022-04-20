Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир

Президент России Владимир Путин 20 апреля пообещал, что РФ нормализует жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

Президент подчеркнул, что целью проводимой РФ спецоперации в Донбассе является помощь местным жителям.

«Мы добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, она будет меняться к лучшему», — заявил Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

12 апреля российский президент заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Он отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

18 марта Путин назвал целью спецоперации в Донбассе избавление людей от геноцида. Он пояснил, что люди, которые проживали и проживают там, не согласились с государственным переворотом, из-за чего против них были организованы карательные военные операции.

16 марта президент РФ заявил, что кризис на Украине невозможно было решить, действуя только на территории ДНР и ЛНР. По его словам, в таком случае вооруженный конфликт длился бы бесконечно, а по границам республик пролегла бы новая линия фронта.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начал вводить новые антироссийские санкции.

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