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Раненого подростка из Мариуполя прооперировали в Казани

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17-летнего мальчика из Мариуполя, раненного во время обстрела, прооперировали в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана. Об этом в среду, 20 апреля, пишет «Татарстан 24» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

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Специальный корреспондент «Известий» — о том, как жители Донбасса встретили вторую фазу спецоперации

Юноша вышел из дома в поисках еды, когда в него попал снаряд. Обратиться за медицинской помощью он не мог, перевязки ему делала дома мама.

Позже семья приехала в Казань, где подростка доставили в приемное отделение ДРКБ. Врачи нашли у пострадавшего несколько осколков в мягких тканях брюшной полости. Юному пациенту благополучно провели операцию, после чего выписали.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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