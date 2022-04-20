Пресс-секретарь Путина Песков заявил о передаче Украине соглашения с четкими формулировками

Россия передала Украине проект документа об урегулировании отношений, однако никакой реакции Киева на него пока не последовало. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 20 апреля.

«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — добавил официальный представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, украинская сторона постоянно отходит от ранее согласованных позиций и меняет их, что негативно сказывается на эффективности переговоров. Но сроки ответа на документ зависят только от Киева.

«Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил Песков.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По ее словам, в Москве были готовы к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

Ранее 18 апреля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона демонстрирует непостоянство и динамика переговорного процесса оставляет желать лучшего. Данный комментарий он дал на фоне того, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

Ранее 12 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

Последний на сегодняшний день раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Участники встречи собрались в четвертый раз и обсуждали сложившуюся между двумя странами ситуацию около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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