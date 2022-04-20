Пожилой мужчина попал под электричку на станции в Волгограде

В Кировском районе Волгограда электричка сбила на путях пожилого мужчину. По информации экстренных служб, пенсионера госпитализировали с различными травмами.

Инцидент произошел утром в среду, 20 апреля, на железнодорожной платформе Руднева. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом плеча.

По предварительным данным, мужчина имеет проблемы с ментальным здоровьем и состоит на учете у психиатра, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

20 апреля ЧП также произошло на железнодорожной станции в Саратовской области. Техника сбила на путях неизвестного мужчину. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.