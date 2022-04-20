В Томской области объявили о начале пожароопасного сезона

В Томской области с 20 апреля введен пожароопасный сезон во всех лесничествах. Постановление об этом в среду подписал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Лесные пожары, как отмечает издание, пришли в этом году в Сибирь раньше обычного из-за мягкой и не очень снежной зимы. В начале недели томичи уже неоднократно жаловались на дымку над городом и запах гари.

«По статистике, большинство возгораний весной происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы на полях, придомовых территориях и дачных участках», — говорится в материале.

Жителям региона рекомендовали скосить сухую прошлогоднюю траву, сжигать листву, но только в специально отведенном месте вдали от леса и не оставлять костры без присмотра.

Отмечается, что в прошлом году пожароопасный сезон в Томской области был также введен 20 апреля. Тогда пожарные ликвидировали 132 лесных пожара на общей площади 4,5 тыс. га.

Ранее в этот день сообщалось, что лесные пожары угрожают почти 500 населенным пунктам в Якутии.