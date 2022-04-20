За год онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» воспользовались более 200 тыс. человек

За год сервисом «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru воспользовались свыше 216 тыс. человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Этот год показал, что проект «Библиотеки Москвы» действительно необходим. Он стал популярным среди москвичей, которые пользуются книжным фондом городских читален», — отметила она.

По ее словам, запуск проекта был важным этапом цифровизации всей библиотечной сети столицы. «Сервис помогает экономить время и решать вопросы онлайн: от поиска книг до управления сроком их хранения и возврата», — добавила Сергунина.

Чтобы забронировать книгу, нужно открыть раздел «Услуги» на mos.ru и перейти в категорию «Культура, спорт и отдых», далее — в раздел «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг». Искать издания можно по различным параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все 440 библиотек города, в которых они есть в наличии. Затем необходимо ввести номер единого читательского билета (его можно оформить бесплатно в любой библиотеке по паспорту или онлайн). Заказ оформят в течение трех дней, в кабинет читателя придет уведомление о готовности. После этого у пользователя будет три дня, чтобы забрать его.

В кабинете читателя хранится информация обо всех забронированных книгах или заказах, находящихся в процессе оформления. За пользование сервисом читателям начисляют бонусные баллы, которые можно потратить, например, на билеты в музеи, кино, пополнение карты «Тройка» или оплату каршеринга.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.