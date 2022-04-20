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Проект перехода на Московском тракте в Тюмени отправили на экспертизу

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В Тюмени отправили на экспертизу проект строительства нового перехода на Московском тракте. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на источник.

«До конца мая проект перехода будет на экспертизе», — говорится в сообщении источника.

Надземный переход планируется возвести около жилого комплекса «Колумб» на Московском тракте. Сдать объект планируется примерно через два года.

В феврале сообщалось, что в Тюмени планируют возвести многоуровневую развязку и расширить четыре центральные улицы. Развязку намерены построить на улице Профсоюзной, что потребует изъятия нескольких земельных участков со стороны Загородного (Александровского сада).

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