Проект перехода на Московском тракте в Тюмени отправили на экспертизу
В Тюмени отправили на экспертизу проект строительства нового перехода на Московском тракте. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на источник.
«До конца мая проект перехода будет на экспертизе», — говорится в сообщении источника.
Надземный переход планируется возвести около жилого комплекса «Колумб» на Московском тракте. Сдать объект планируется примерно через два года.
В феврале сообщалось, что в Тюмени планируют возвести многоуровневую развязку и расширить четыре центральные улицы. Развязку намерены построить на улице Профсоюзной, что потребует изъятия нескольких земельных участков со стороны Загородного (Александровского сада).