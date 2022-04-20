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Супруга Ассанжа заявила об угрозе его смерти в случае экстрадиции в США

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Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прокомментировала решение Лондонского суда о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Стелла Моррис заявила 20 апреля, что Ассанжа намерены выслать в страну, «которая собирается его убить».

«Сегодня была просто формальность, но я до сих пор чувствую, как меня тошнит от происходящего. Сегодня суд вершился, и судья принял решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. У Великобритании нет никакого права экстрадировать его в США, и более того, международные обязательства требуют остановить эту экстрадицию. Не высылайте Джулиана в страну, которая собирается убить его», — заявила Стелла Моррис по итогам заседания суда.

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По ее мнению, остановить этот процесс могут в любой момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Прити Пател.

«Они могут принять правильное решение, применив четвертую статью согласно международному договору между США и Великобританией, в которой говорится о запрете экстрадиции по политическим правонарушениям. В данный момент они нарушают свой же договор. Это дело носит политический характер, как и подпись судьи», — пояснила Стелла Морис.

Адвокат Ассанжа заявил в свою очередь, что таким образом суд подписал основателю WikiLeaks «смертный приговор».

«В этот раз суд все же вынес ему смертный приговор. Вот что произошло сегодня. Теперь жизнь Ассанжа находится в руках министра внутренних дел Прити Пател и Бориса Джонсона. Они должны принять верное решение. Только у них есть возможности остановить это, спасти жизнь человека и прекратить атаку на свободную прессу», — подытожил адвокат.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Известно, что окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражение на решение суда.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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