Захарова заявила об отсутствии у Москвы доверия к переговорщикам Киева

Россия утратила доверие к переговорщикам Украины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе беседы в эфире телеканала «Россия 24».

«Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — пояснила дипломат, комментируя процесс переговоров между РФ и Украиной.

Захарова напомнила о том, что попросил о встрече с Москвой именно Киев.

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о переговорах. Россия не отказала в этой просьбе», — подчеркнула дипломат.

Потом, объяснила Захарова, начался «цирк» со стороны «киевского режима».

«То приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущего дня переговоров, то меняют позиции», — пояснила официальный представитель МИДа.

По ее мнению, РФ уже ожидала и такой поворот событий, поскольку «ровно так» выстраивались и все прошлые связи с украинскими властями, в том числе переговоры в рамках минских соглашений, которые были проигнорированы Киевом.

«Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, его представителями управляют. И второе — что переговоры используются как отвлекающий маневр», — напомнила она.

Захарова высказалась и о самостоятельности украинского лидера Владимира Зеленского, сказав, что «говорить не приходится ни сейчас, ни до этого».

«За ним стоят его кураторы. В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы, поэтому говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского — вещь контрпродуктивная», — заявила дипломат.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно уклоняется от своих слов. В плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия, отметил он.

12 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что ему доложили о новых переменах в киевской позиции во время переговоров. Он подчеркнул, что Украина отклонилась от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».