Железнодорожная техника сбила мужчину на путях в Саратовской области

В Саратовской области железнодорожная техника сбила на путях мужчину. Он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Инцидент произошел 20 апреля на станции в городе Ртищево. Информацию об этом ИА «Взгляд-инфо» подтвердили в региональном министерство здравоохранения.

«Неизвестный мужчина был доставлен в районную больницу примерно в час дня в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в минздраве.

Отмечается, что при пострадавшем не было документов. Его личность сейчас устанавливается. На вид мужчине от 40 до 50 лет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

18 апреля на станции Новосибирск-Западный тепловоз наехал на 58-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.