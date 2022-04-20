Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на поддержание стабильности региональных и местных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления. Об этом 20 апреля говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ допускает, в частности, предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март—декабрь.

Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых предоставят регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит снизить долговую нагрузку на регионы и сократить их расходы на обслуживание заимствований.

«Это значит, что субъекты Российской Федерации смогут направлять больше средств на реализацию социально значимых проектов и повышение качества жизни людей», — отметил он.

Также регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, ее погашение переносится на 2029 год. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях.