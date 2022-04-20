Эксперт допустил падение капитализации Meta вслед за Netflix

Приостановившие деятельность в России глобальные сервисы, в том числе и компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), могут начать терять клиентов и капитализацию вслед за Netflix. Об этом в среду, 20 апреля, заявил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

«Падение клиентской базы — всегда плохая новость для акций. Тревожны и разовая потеря в России, и тренд на падение подписок в западных домохозяйствах. Такой же механизм работает для всех других компаний, но для компаний с опосредованной монетизацией, например Meta, падение может быть слабее», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт также отметил, что в случае оживления рынка и возвращения в некогда покинутые сегменты капитализация может превысить изначальный уровень на положительной тенденции роста.

Днем ранее стало известно, что впервые за 10 лет Netflix зафиксировал падение, а не рост количества подписчиков, пишет Reuters. Так, в компании заявили, что потеряли 200 тыс. подписчиков в первом квартале. А закрытие сервиса в России привело к потере 700 тыс. подписчиков.

23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах. О намерении Netflix приостанавить работу на территории России из-за спецоперации Москвы по защите Донбассе стало известно 6 марта. В начале марта Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании. При этом в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры ограничений на использование программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности, нет. Граждане не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram (принадлежат компании, соцсети заблокированы на территории РФ).

Блокировка площадок и признание Meta экстремистской организацией были инициированы после того, как стало известно о решении компании разрешить в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. После этого многие иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность на территории России.

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