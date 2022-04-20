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ЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам в СБП до июля 2024 года

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Банк России (ЦБ) продлит до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил 20 апреля.

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«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», — отметили в ЦБ.

В настоящее время россияне могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При этом при перечислении свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода.

Накануне ЦБ внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, оператором услуг которого выступает Транскапиталбанк. Система представляет из себя совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.

На прошлой неделе стало известно, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и китайской платежной системы UnionPay.

17 марта в Банке России заявили о решении увеличить максимальный размер одной операции СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей. Отмечалось, что такая мера позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы

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