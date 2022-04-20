ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шестерых членов банды Шамиля Басаева, совершивших нападение на псковских десантников в Чечне 29 февраля 2000 года. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ).

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Все причастные к нападению задержанные являются жителями Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.

В настоящий момент им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следователи устанавливают роль каждого из задержанных и проверяют причастность к другим преступлениям, не связанным с данным уголовным делом. Всего за годы расследований удалось выявить причастность 29 лиц, 19 из которых уже осуждены.

20 февраля–1 марта 2000 года в ходе Второй чеченской войны 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии подверглась нападению отряда чеченских боевиков и арабских наемников, чье численное превосходство привело к значительным потерям со стороны России.

Кроме того, с 7 по 24 августа 1999 года участники бандформирований совершили мятеж, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Тогда в результате массированного обстрела были убиты 33 военных, ранены еще 34.

25 июня 2021 года Южный окружной суд вынес приговор в отношении жителя Чеченской Республики, признанного виновным в совершении преступления, совершенного в 2000 году.

30 апреля того же года суд арестовал еще одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году. Им оказался житель Краснодарского края Александр Пономаренко. Отмечалось, что он также осуществлял преступную деятельность совместно с Басаевым и Хаттабом.

В конце марта 2021 года Мавлимберди Акбулатова, еще одного члена банды, приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Тогда же в рамках уголовного дела 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе самого Басаева, прекратили в связи с их смертью.