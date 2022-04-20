Пресс-секретарь Путина Песков заявил о передаче Киеву документа с четкими формулировками

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Об этом 20 апреля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир Путин] говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что сроки ответа зависят от Киева.

«Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — подчеркнул Песков.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. По мнению Лаврова, украинская сторона не особо заинтересована в продолжении переговорного процесса, о чем, в частности, говорит провокация в городе Буче.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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