Прямой эфир
Экономика
Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
Мир
МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР
Мир
Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ
Мир
Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США
Политика
Монатику и Дмитрию Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет
Экономика
Индия удвоила объемы закупок российской нефти
Общество
Москвичам пообещали выпадение около 25% месячной нормы осадков в четверг
Мир
Митинг против запрета георгиевской ленты начался у парламента Молдавии
Экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Мир
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Мир
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами

Больше 110 лесных пожаров произошло в Омской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле в Омской области произошло 111 лесных пожаров, которые охватили площадь свыше 2,5 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Рекин.

Благодаря спутниковому наблюдению зарегистрировано свыше 6,5 тыс. термоточек, 30% из них — контролируемый пал. За аналогичный период 2021 года в Омской области было зарегистрировано менее 1 тыс. термоточек. Об этом пишет ИА «Омскрегион». Основной причиной возгораний становится беспечность граждан, которые не соблюдают требования пожарной безопасности. Рекин также отметил рост числа техногенных пожаров.

От лесного пожара пострадал неэксплуатируемый детский лагерь «Юбилейный» в Черлакском районе. В результате возгорания повреждена кровля трех корпусов на площади 450 кв. м.

Пожароопасный сезон в регионе начался с 8 апреля. Рекин назвал ситуацию с возгораниями в регионе сложной. Однако с 19 апреля в области идут небольшие дожди, благодаря чему у спасателей появилась передышка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022