Больше 110 лесных пожаров произошло в Омской области

В апреле в Омской области произошло 111 лесных пожаров, которые охватили площадь свыше 2,5 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Рекин.

Благодаря спутниковому наблюдению зарегистрировано свыше 6,5 тыс. термоточек, 30% из них — контролируемый пал. За аналогичный период 2021 года в Омской области было зарегистрировано менее 1 тыс. термоточек. Об этом пишет ИА «Омскрегион». Основной причиной возгораний становится беспечность граждан, которые не соблюдают требования пожарной безопасности. Рекин также отметил рост числа техногенных пожаров.

От лесного пожара пострадал неэксплуатируемый детский лагерь «Юбилейный» в Черлакском районе. В результате возгорания повреждена кровля трех корпусов на площади 450 кв. м.

Пожароопасный сезон в регионе начался с 8 апреля. Рекин назвал ситуацию с возгораниями в регионе сложной. Однако с 19 апреля в области идут небольшие дожди, благодаря чему у спасателей появилась передышка.