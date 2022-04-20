Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области за неделю

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Псковской области на 2,95% за неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным медиков, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога по совокупному населению на 43,1%. При этом отмечается превышение эпидпорога на 13,74% среди подростков старше 15 лет. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Всего в регионе заболели 3314 человек. В Пскове зарегистрировано 1543 случая болезни, по сравнению с прошлой неделей городской уровень заболеваемости вырос на 5,8%.

Госпитализация потребовалась 32 пациентам.

Днем ранее сообщалось о сокращении заболеваемости ОРВИ в Липецкой области за неделю на 5,5%. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 18%.