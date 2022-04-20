Заявки на форум «Сильные идеи для нового времени» поступили из всех регионов России

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», завершается 22 апреля. Идеи на крауд-платформу ideas.roscongress.org поступили из всех 85 субъектов России — 31 тыс. участников подала более 7,6 тыс. идей. Наибольшее число заявок пришло по направлениям «Национальная социальная инициатива» (НСИ): регион-лидер по идеям — Самарская область; «Развитие регионов»: лидер — Нижегородская область и «Открытый разговор» — Москва.

В самое популярное направление — НСИ — поступило более 2550 идей. Это, например, идея сердечно-сосудистого хирурга из Республики Башкортостан Богдана Олейникова. Он придумал и пилотно апробировал в Курской области мобильное приложение для врачей скорой помощи и стационаров КАРДИОНЕТ. Приложение ускоряет транспортировку пациентов в больницы и заблаговременно информирует медперсонал об их прибытии. По словам автора проекта, в результате его внедрения по всей стране каждый год можно спасать около 1350 человеческих жизней и экономить порядка 63 млрд рублей.

Дмитрий Кочмарев из Подмосковья предложил идею по разработке стандарта оснащения жилья людей с инвалидностью, в том числе с использованием формата автоматизации «Умный дом». Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Бахар Велиева предложила идею по обучению «эмпатии к старости». По задумке автора, специально разработанный костюм и курс по психологии старости помогают людям, занимающимся производством продуктов и предоставлением услуг пенсионерам, примерить на себя роль пожилого и при необходимости адаптировать свои проекты под заданные возрастные категории.

В трек «Развитие регионов» поступило 1130 идей. Так, житель Иркутской области Олег Азаренко вышел с инициативой создать в своем регионе институт развития нового типа, где сообщество принимает в пайщики только юридические лица, а приоритет отдается предприятиям, работающим в Восточной Сибири. Они помогают бизнесу с закупкой необходимого сырья, организуют доставку, в том числе из ближнего зарубежья и создают логистический центр в Иркутской области или Красноярском крае. По мнению автора, это позволит поддержать бизнес, простимулировать его развитие и открытие новых предприятий.

В направление «Открытый разговор» сейчас поступило 1020 заявок. Например, идея жителя Самарской области Юрия Курдина по созданию просветительского проекта «Обидка». Он направлен повышение информированности школьников, их родителей и педагогов о проблемах и способах профилактики буллинга с применением адаптированной авторской методики.

«Проект реализуется детской организацией по принципу «равный — равному». В организации имеется отработанная технология, доступная для передачи добровольцам, начиная со средней школы. Она состоит из вводной интерактивной лекции, обсуждения книг, фильмов, игр с учетом возрастных особенностей участников, проведения диагностики до и после окончания работы с обучающимися», — уточняет Юрий Курдин.

В направление «Национальная кадровая инициатива» поступила, например, идея доктора экономических наук из Волгоградской области Елены Попковой. Она предлагает создать наставническую онлайн-лабораторию «Капитал России». По задумке автора, платформа объединит молодых людей, желающих трудоустроиться, с работодателями по их профессии и с профессорско-преподавательскими кадрами университетов, готовящих специалистов для этих профессий. Лаборатория обеспечивает системную интегрированность рынка высшего образования и рынка труда, что позволяет выпускникам университетов успешно трудоустроиться по освоенным профессиям.

Выпускница Тюменского государственного университета Елена Шарапова предложила в трек по предпринимательству идею создания единой цифровой платформы LegpromRF для организации взаимодействия между предприятиями легкой промышленности России. Цель ресурса — повысить привлекательность профессии и выстроить швейные фабрики будущего в концепции индустрии 4.0.

«В ходе реализации проекта планируется увеличить количество специалистов, занятых в этой сфере, в три раза и нарастить ВВП. При этом необходимо учитывать, что большинству творческих людей сложно организовать процессы производства и выстраивать системные продажи. Наша платформа забирает на себя все непрофильные процессы, автоматически подбирает подходящее производство, оказывает поддержку в развитии каналов сбыта. Таким образом, специалисты креативных индустрий могут фокусироваться именно на разработке и создании культурной ценности», — добавила Елена Шарапова.

Главная цель форума «Сильные идеи для нового времени» — дать каждому человеку шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку своей инициативы и возможности для ее реализации через партнерскую сеть АСИ — федеральные и регионарные власти, институты развития, коммерческие партнеры, НКО, то есть организации, которые заинтересованы в том, чтобы найти для себя проекты и инициативы для дальнейшей всесторонней поддержки.