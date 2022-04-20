В Орле лишившиеся права садиться за руль должники оплатили свыше 10 млн рублей

Орловские должники оплатили свыше 10 млн рублей после того, как лишились права садиться за руль из-за долгов. Об этом сообщает в среду, 20 апреля, городской портал Infoorel.ru.

За три месяца текущего года в связи с неисполнением требований исполнительных документов в водительских правах ограничили 1286 человек. Наибольшее количество должников — алиментщики: их почти 890 человек.

«В результате применения данной меры должниками различных категорий оплачено более 10 млн рублей, в том числе по алиментам в размере свыше 7 млн рублей», — приводятся в материале данные регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве напомнили, что избежать мер принудительного исполнения, в том числе ограничения права на управление автомобилем, позволит своевременная оплата долгов. Водителям-должникам, которые сели за руль после вынесения ограничительного постановления, в случае фиксации нарушения грозит административная ответственность в виде 50 часов обязательных работ или изъятие водительского удостоверения на срок до 1 года.

В начале апреля коллекторы и банки пожаловались на массовые отказы приставов взыскивать долги.