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Пашинян сообщил о достижении важных договоренностей на встрече с Путиным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля заявил, что на состоявшейся накануне встрече с президентом РФ Владимиром Путиным были достигнуты важные договоренности.

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«Вчера мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] обсудили практически весь объем повестки наших межгосударственных отношений, провели очень продуктивные переговоры и достигли очень важных договоренностей», — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

19 апреля сообщалось, что Путин и Пашинян по итогам переговоров выразили уверенность в дальнейшем укреплении «российско-армянского многогранного привилегированного союзничества».

Также стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств — участников содружества.

Кроме того, Пашинян пригласил Путина посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер принял приглашение.

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