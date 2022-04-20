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Пятилетний ребенок выпал из окна в Амурской области

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Пятилетний мальчик госпитализирован после падения из окна жилого дома в Свободном (Амурская область). В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении.

Инцидент произошел 19 апреля около 23 часов. По данным МВД, ребенок выпал из окна своей квартиры, оставшись без присмотра родителей. Пострадавший доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает «Амурская служба новостей».

Установлено, что мама уложила ребенка спать и вышла в магазин. В отношении женщины составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

11 апреля в Ижевске четырехлетняя девочка выпала с балкона многоэтажного дома. От полученных травм ребенок скончался. Установлено, что мать отлучилась в магазин, в это время девочка самостоятельно открыла дверь на балкон, поставила табурет и открыла окно. Возбуждено уголовное дело.

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