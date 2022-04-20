16 апреля состоялась XXI церемония вручения премии «Шансон года 2022»

16 апреля на главной концертной площадке страны, в Государственном Кремлевском Дворце, состоялась торжественная XXI церемония вручения премии «Шансон года 2022» — самое любимое событие, как для артистов и авторов, так и для тех, кто слушает и много лет искренне любит «Радио Шансон».

На церемонии традиционно подвели музыкальные итоги за год по результатам народного голосования в хит-параде радиостанции. Лауреатами премии «Шансон года 2022» стали Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Николай Басков, Сергей Трофимов, Александр Новиков, Евгений Кемеровский, Григорий Лепс, Ярослав Сумишевский, Денис Майданов, Евгений Григорьев, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Зара, Валерий Курас, Слава, группа «Лесоповал», Игорь Саруханов, Сергей Ростовъ, Тамара Кутидзе, Афина, Михаил Задорин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Алексей Петрухин, Михаил Бурляш, Марина Бриз, Александр Устюгов, Михаил Барский и Ольга Алмазова, Руслан Алехно, Ян Марти, Максим Олейников, группа «Сентябрь».

Символично открыли церемонию песней «Дружба одна на всех» товарищи по сцене Сергей Войтенко, Денис Майданов, Сосо Павлиашвили, Сергей Куренков, Валерий Курас, Виктор Рыбин.

«Шансон года» — это праздник и одно из главных культурных событий нашей страны! Поэтому мы ждем его с нетерпением каждый год!», — поделился после выступления Михаил Шуфутинский. Мэтр шансона вышел на сцену с песней «Раскрой окно» и суперхитом «За милых дам».

Николай Басков вместе с Любовью Успенской исполнили композицию «Большая любовь». «Музыка шансона для меня — это музыка русской души. Песни, которые звучат на «Радио Шансон», — это песни о чувствах и переживаниях», — рассказал Николай Басков за кулисами. «Это песни о радости и о любви», — добавила Любовь Успенская.

С нежным и трогательным номером выступила Зара, исполнив песню «Безумная» о безусловной, большой и страстной любви. Яркая и лучезарная Слава стала лауреатом «Шансон года 2022» с песней «Голодная любовь». Максим Олейников исполнил песню о больших чувствах «Нас толкает за рамки любовь», а Алёна Ланская — «Наше счастье одно на двоих».

Афина получила награду за песню «Дикое танго». «Танго — это страсть, эмоции, экспрессивность. Танго — это темперамент и некая утонченность», — поделилась своими эмоциями артистка. Анатолий Полотно и Федя Карманов представили песню «Цветная Азия» в новой аранжировке и добавили любимому шансону восточного колорита.

Рекордсмен по пребыванию в хит-параде «Радио Шансон» Александр Устюгов представил песню Владимира Высоцкого «Черное золото». Сосо Павлиашвили исполнил хит «Радовать», который остается актуальным уже много лет подряд.

Сергей Трофимов, ведущий самой первой церемонии «Шансон года», получил награду за песню «Подпишись на весну». Композиция «Осень в Москве» принесла очередную статуэтку знаменитому шансонье Евгению Кемеровскому. Денис Майданов получил «золотой гитарный гриф» за песню «Молодость моя». «Бомба» от мэтра шансона Александра Новикова, с первых эфиров покорившая верхние строчки хит-парада «Радио Шансон», захватила и зрителей в зале. Александру Розенбауму заслуженную победу принесла песня «Да ладно».

Григорий Лепс в роли почетного гостя торжественной церемонии представил свою новую песню «Она меня балует». Стас Михайлов с песней «Твое сердце», как всегда, попал прямо в сердце каждому зрителю. Рада Рай подарила зрителям хит церемонии «Шансон года 2020/21» — «Верю в гороскоп».

Прозвучала в этот вечер трогательная и при этом зажигательная песня «Ты не суди меня» в исполнении Ярослава Сумишевского. Алексей Петрухин получил статуэтку за песню «А мы сядем за стол». Тамара Кутидзе подарила зрителям песню «Докурю и брошу».

Провели Церемонию Александр Маршал и Аглая Шиловская. Компанию им составила ведущая «Радио Шансон» — Ксения Стриж.