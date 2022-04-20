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Почти 40 устройств для оплаты парковки установили во Владивостоке

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Во Владивостоке установили 37 паркоматов. Терминалы расположены на 30 улицах города.

По словам организаторов парковки, бесплатно машину можно оставить на 15 минут. В дальнейшем будет взиматься плата в соответствии с установленным администрацией тарифом. Парковка является платной в дневные часы по будням. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы, пишет Vostokmedia. Кроме того, специальные разрешения на парковку предоставят горожанам, проживающим рядом с парковкой. Выявлять нарушителей будут специальные автомобили с паркрайтами.

Первоначально оплата будет взиматься в пилотной зоне парковочного пространства. В нее входят улица праворщика Комарова с обеих сторон, улица Светланская от музея Арсеньева до перекрестка с Пограничной, переулок Павленко с левой стороны и улица Уткинская с правой стороны по направлению вверх от Океанского проспекта. Запустить оплату парковочных мест планируется к концу весны.

Власти Владивостока уточнили, что вскоре парковка перед администрацией станет закрытой.

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