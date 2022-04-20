Почти 40 устройств для оплаты парковки установили во Владивостоке

Во Владивостоке установили 37 паркоматов. Терминалы расположены на 30 улицах города.

По словам организаторов парковки, бесплатно машину можно оставить на 15 минут. В дальнейшем будет взиматься плата в соответствии с установленным администрацией тарифом. Парковка является платной в дневные часы по будням. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы, пишет Vostokmedia. Кроме того, специальные разрешения на парковку предоставят горожанам, проживающим рядом с парковкой. Выявлять нарушителей будут специальные автомобили с паркрайтами.

Первоначально оплата будет взиматься в пилотной зоне парковочного пространства. В нее входят улица праворщика Комарова с обеих сторон, улица Светланская от музея Арсеньева до перекрестка с Пограничной, переулок Павленко с левой стороны и улица Уткинская с правой стороны по направлению вверх от Океанского проспекта. Запустить оплату парковочных мест планируется к концу весны.

Власти Владивостока уточнили, что вскоре парковка перед администрацией станет закрытой.