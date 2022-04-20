Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Псковской области

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,4% в Псковской области. Соответствующие данные опубликовал Псковстат.

По данным специалистов, на конец марта численность крупного рогатого скота во всех формах хозяйств составила 61,7 тыс. голов, в том числе 30,2 тыс. коров. Число свиней превысило 1,1 млн, овец и коз — 29,4 тыс. голов. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В Псковстате отмечают, что численность свиней сократилась на 27,6%. Кроме того, численность птиц сократилась на 2,9% и составила почти 1,59 млн голов.

В апреле в Волгоградской области зарегистрировали вспышки бруцеллеза. Очагами инфекции крупного рогатого скота признали 25 личных подсобных хозяйств. В регионе введен карантин до убоя последнего больного животного.