Мужчина погиб при падении дерева на кладбище в Омской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 49-летнего жителя Омской области на кладбище. На мужчину упало дерево.

Инцидент произошел днем 18 апреля в Седельниковском районе. Мужчина поехал на кладбище, чтобы убраться на местах захоронения родственников, и решил спилить сухое дерево. При падении дерево ударило мужчину, от полученных травм он скончался на месте, пишет ИА «Город55».

Информация в правоохранительные органы поступила от фельдшера скорой помощи. По факту трагедии ведется проверка.

В начале апреля дерево упало на школьницу в столичном районе Лефортово. Девочка была госпитализирована. Проверку по факту происшествия проводит прокуратура.