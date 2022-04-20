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Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

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По вопросу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России есть четкая позиция, которую она уже озвучила. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 апреля.

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Как отметила Захарова, Североатлантический альянс из своей штаб-квартиры в Брюсселе под эгидой США втягивал упомянутые страны в свои структуры уже давно.

«Проводились мероприятия по фактическому втягиванию. Ничего нового здесь нет. Другое дело, если они будут идти этим путем, конечно, это изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны», — заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

О том, к чему приведет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Москва донесла до Стокгольма и Хельсинки как в публичном пространстве, так и по двусторонним каналам, сообщила Захарова.

«Удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет», — подытожила дипломат.

14 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет вынуждена принять необходимые меры обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Грушко подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки принимают участие в антироссийской кампании, но РФ поддерживает дипломатические контакты с Швецией и Финляндией.

Тогда же руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не изменят взгляды на политику открытых дверей в НАТО, невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции.

11 апреля газета The Times со ссылкой на американских чиновников написала в своей статье, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом, и что вопрос активно обсуждается.

Вместе с тем в правительстве Швеции сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В мартовском опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

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