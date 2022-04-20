Хуснуллин опроверг корректировку льготной ипотеки исходя из ключевой ставки

В настоящее время никаких решений об изменении льготных ипотечных программ исходя из ключевой ставки не принималось. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина.

«Президентом страны [Владимиром Путиным] поставлена задача увеличения объема ипотечного портфеля не ниже 2021 года. Сегодня ведется ежедневный мониторинг рынка и анализ наполняемости портфеля, в том числе для принятий решений о дальнейших параметрах программ. Конечно, ключевая ставка также является существенным фактором, влияющим на ипотечный рынок, однако на сегодняшний день никаких решений об изменении льготных программ не принималось», — рассказали «Известиям».

Ранее в этот день замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что программа льготной ипотеки на новостройки, которая в настоящее время выдается под 12%, может быть скорректирована исходя из изменения ключевой ставки Банком России, пишет ТАСС.

Накануне первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал о том, что регулятор допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

11 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Тогда отмечалось, что риски для финансовой стабильности по-прежнему сохраняются, однако на сегодняшний день они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

В частности, в регуляторе указали на то, что годовая инфляция продолжит увеличиваться, но, согласно данным последних недель, есть замедление текущих темпов роста цен.

С 1 апреля начали действовать новые условия получения льготной ипотеки. Согласно постановлению, которое в среду, 30 марта, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, кредитная ставка вырастет с 7 до 12% годовых.