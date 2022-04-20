Экономист объяснил скачки доллара

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в среду, 20 апреля, прокомментировал «Известиям» резкие скачки доллара.

Ранее в этот день, согласно данным Мосбиржи, курс доллара рухнул до 71,8 рубля, а затем «отскочил» до 76,7 рубля. Ниже отметки 72 рубля американская валюта опустилась впервые с 8 апреля.

Как подчеркнул Остапкович, в период кризиса и форс-мажорных явлений подобные скачки возможны.

«Никаких фундаментальных и космических выводов делать не надо. Я не вижу здесь внешнего эффекта, он (доллар. — «Известия») так будет гулять каждый день и реагировать, в первую очередь, на любую риторику, но это не его естественное экономическое движение», — подчеркнул специалист.

В этот же день бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил входе пресс-конференции, что курс доллара меньше 70 рублей невыгоден для РФ.

«Курс меньше 70 рублей за доллар, а о курсе мы можем сейчас говорить условно, крайне некомфортен для российского бюджета. Изначально бюджет формировался исходя из прогноза 72 рубля за доллар, и если курс падает ниже, то бюджет становится дефицитным. Поэтому для бюджета комфортен курс в районе 80 рублей за доллар», — сказал он.

Накануне глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов.

Доцент РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о готовящихся Россией исках для возврата международных резервов. Также он отметил, что у исполнительных властей и ЦБ РФ появляется всё больше идей в отношении противостояния санкциям.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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