В Кремле отреагировали на недопуск теннисистов РФ к участию в Уимблдоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля прокомментировал недопуск российских спортсменов к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

«Учитывая, что Россия очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно [находятся] в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля указал на недопустимость того, чтобы наши спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» против России. Песков пожелал теннисистам не потерять форму.

Ранее в этот день сообщалось, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям. На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право соревноваться на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Руководство Уимблдона еще не решило, как быть со спортсменами из Белоруссии.

Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, за ним идет россиянин Даниил Медведев.

Решение отстранить российских спортсменов от состязаний связано с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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