Песков выразил признание поддерживающим ВС России артистам

Артисты, поддерживающие российских военных на передовой и в госпиталях, достойны восхищения. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти люди достойны восхищения, они все абсолютно правильно делают», — подчеркнул он.

По словам Пескова, относиться к их поддержке можно только в одном направлении: Кремль им признателен.

Как продолжил Песков, артисты поддерживают российских военных «по зову сердца, продолжая традиции в нашей стране».

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли глава государства Владимир Путин навестить российских военных в госпиталях, Песков отметил, что об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее, 20 апреля, народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. Он исполнил пациентам свои известные песни, в частности «А заря», «Ребята с нашего двора», «Позови меня тихо по имени».

18 апреля российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске, навестили артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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