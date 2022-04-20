Москвичам пообещали выпадение около 25% месячной нормы осадков в четверг

21 апреля погода в Москве резко испортится, и за день выпадет около 25% месячной нормы осадков. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале в среду, 20 апреля.

«Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10–12 мм небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы или одно ведро воды на 1 кв. м», — написал метеоролог.

По словам Тишковца, ливни прекратятся только вечером. Ночная температура прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, днем — 5–10 градусов тепла, передает Федеральное агентство новостей.

Он добавил, что среда, 20 апреля, стала самым теплым днем в столице с начала весны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в Москве и Подмосковье прогнозируется переменчивая погода, сообщает телеканал «360».